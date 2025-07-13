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        Gümüşhacıköy Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:59
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        Gümüşhacıköy Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı
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        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Düzenlenen etkinliğe, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol ve protokol üyeleri katıldı.

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş konuşmasında, Muharrem ayı ve aşurenin, birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu belirterek, “Bu mübarek ayın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum, afiyet olsun.” ifadelerini kullandı.

        Programda konuşan Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ise Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği önemli bir dönem olduğunu söyledi.

        Program, yapılan duanın ardından aşure dağıtımıyla sona erdi.

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        Galeri

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