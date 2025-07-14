Taşova Kaymakamı Kartal, telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Kartal, yaptığı açıklamada, kendisinin adını kullanarak, "İhtiyaç sahibi, yaşlı veya engelliye yardım ya da işe alım" bahanesiyle yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesini istedi.

Kaymakamlığın, emniyet ve jandarmanın böyle bir talebi olamayacağını vurgulayan Kartal, "Kurumumuza çeşitli ihbarlar ulaşmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara veya mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Dolandırıcılar genellikle kamu görevlilerinin ismini kullanarak güven kazanmaya çalışır. Hiçbir kamu kurumunun vatandaştan para isteme gibi bir yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve bu kişilerin oyununa gelmemesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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