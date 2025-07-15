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        Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutulup, şehit mezarları ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:37
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        Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutulup, şehit mezarları ziyaret edildi.

        Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunması ile başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi.

        Mevlit programın ardından Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Kartal, "Vatan haini teröristler bu millete milletin silahını doğrultarak asker, polis ve vatandaşlarımızı şehit etti. Bütün millet ayağa kalkarak askerin, polisin içindeki vatanperver evlatlarımızla badireyi savuşturdu. Allah bir daha böyle acıları milletimize göstermesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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