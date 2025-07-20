Merzifon'da Semaver Şenliği düzenlendi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vezirköprülüler Derneği tarafından 11. Semaver Şenliği düzenlendi.

Taşan Dağı’nda düzenlenen şenliğe, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, sosyal etkinliklerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Merzifon'un turizmi, sanatı, sporu ve kültürüyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu dile getiren Karaaslan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vezirköprülüler Derneği Başkanı İsmail Teker ise şenliği hemşehrilik ruhunu pekiştirmek, dayanışma ve birlik duygularını yaşatmak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Şenliğimizde bu yıl da semaverde çaylarımız kaynadı, dostluklar dem oldu. Bu anlamlı etkinliğimize katılan, destek veren tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şenlik, semaver çayı ve yöresel ikramların ardından yerel sanatçıların sahne alması, mehteran takımının gösterisi ile son buldu.