Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da Semaver Şenliği düzenlendi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vezirköprülüler Derneği tarafından 11. Semaver Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da Semaver Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vezirköprülüler Derneği tarafından 11. Semaver Şenliği düzenlendi.

        Taşan Dağı’nda düzenlenen şenliğe, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, sosyal etkinliklerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

        Merzifon'un turizmi, sanatı, sporu ve kültürüyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu dile getiren Karaaslan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vezirköprülüler Derneği Başkanı İsmail Teker ise şenliği hemşehrilik ruhunu pekiştirmek, dayanışma ve birlik duygularını yaşatmak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Şenliğimizde bu yıl da semaverde çaylarımız kaynadı, dostluklar dem oldu. Bu anlamlı etkinliğimize katılan, destek veren tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Şenlik, semaver çayı ve yöresel ikramların ardından yerel sanatçıların sahne alması, mehteran takımının gösterisi ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Amasya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da çıkan yangında 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Amasya'da çıkan yangında 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazıl...
        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazıl...
        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride...
        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride...
        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması ka...
        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması ka...
        Amasya'da, 3 kadının saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
        Amasya'da, 3 kadının saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada