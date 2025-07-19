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        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mustafa ile 76 yaşındaki Münife Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgiyle evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:19
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        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mustafa ile 76 yaşındaki Münife Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgiyle evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı.

        İlçeye bağlı Yolaçan köyünde yaşayan Mustafa ve Münife Gürel çifti 1965 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinden 3 kız, 2 erkek çocuğu ile 20 torunu olan çiftin birbirlerine sevgi ve saygıları 60 yıldır devam ediyor.

        Mustafa Gürel, mutluluklarının sırrının kanaatkar olmaktan geçtiğini söyledi.

        Gençlere birbirlerine saygı ve sevgi göstermeleri tavsiyesinde bulunan Gürel, "Benim evimde yağ, şeker, çay olmadığı zaman hanımım, 'Taşova'ya gidiyorsun evde bunlar yok, al' dememiştir. Bizim evimize gece gündüz misafir geldiği zaman burun kıvırma, 'Bizim işimiz var' diye hiçbir zaman söylemedi." ifadelerini kullandı.

        Günümüzde gençlerin varlık, maddiyat ve güzellik aradığını dile getiren Gürel, "Güzellik, varlık gider, güzel ahlak, güzel huy gitmez. 60 yıllık evliğimizde eşim hep beni idare etti. Aramızda hiç tartışmamız olmadı." dedi.

        Gençlerin evliliklerinin uzun olması için birbirlerini idare etmeleri ve kanaatkar olmaları gerektiğinin altını çizen Gürel, şunları kaydetti:

        "Birbirimize kanaatkar olduğumuz için bu kadar mutlu olduk. Eğer kanaatkar olmazsak, 'Sen bana şunu almadın, bunu etmedin' diye olursa geçim olmaz. Gençlere tavsiyem, birbirlerini hak için sevsinler, birbirlerine saygı ve sevgi göstersinler. Erkek eve dışarıdan geldiği zaman evin hanımı güler yüzle, 'Hoş geldin sefa geldin', erkek de hanımına, 'Nasılsın iyi misin?' desin. Bazen telefonda eşime, 'Canım, gülüm nasılsın?' diyorum. Arkadaşlar, 'Nasıl diyorsun?' diyorlar. Neden demeyeyim? Eşime demeyim de kime diyeyim?"

        - "Bu zamana kadar hiç kalbimizi kırmadık"

        Münife Gürel ise sabahları eşiyle birbirlerine "Sabahların hayırlı olsun" dediklerini anlattı.

        Tarladan geldikleri zaman eşinin kendisine hiçbir zaman, "Bu işi niye yapmadın?" diye bir söz söylemediğini belirten Gürel, "Evimizde ne varsa onunla yemek yapardım. Bu zamana kadar hiç kalbimizi kırmadık. Evimize misafir hangi saatte gelirse gelsin, Allah ne verdiyse ikram ederdim. Karşılıklı hoşgörü en önemlisi. Eşin bir şey söylediği zaman, 'Neden bunu söyledin?' diye karşılık vermemek, mutlu olmanın en önemli noktasıdır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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