Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mustafa ile 76 yaşındaki Münife Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgiyle evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı.

İlçeye bağlı Yolaçan köyünde yaşayan Mustafa ve Münife Gürel çifti 1965 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinden 3 kız, 2 erkek çocuğu ile 20 torunu olan çiftin birbirlerine sevgi ve saygıları 60 yıldır devam ediyor.

Mustafa Gürel, mutluluklarının sırrının kanaatkar olmaktan geçtiğini söyledi.

Gençlere birbirlerine saygı ve sevgi göstermeleri tavsiyesinde bulunan Gürel, "Benim evimde yağ, şeker, çay olmadığı zaman hanımım, 'Taşova'ya gidiyorsun evde bunlar yok, al' dememiştir. Bizim evimize gece gündüz misafir geldiği zaman burun kıvırma, 'Bizim işimiz var' diye hiçbir zaman söylemedi." ifadelerini kullandı.

Günümüzde gençlerin varlık, maddiyat ve güzellik aradığını dile getiren Gürel, "Güzellik, varlık gider, güzel ahlak, güzel huy gitmez. 60 yıllık evliğimizde eşim hep beni idare etti. Aramızda hiç tartışmamız olmadı." dedi.