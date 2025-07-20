Amasya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Köse'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.