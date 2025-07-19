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        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazılarıyla" öğretiliyor

        Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:27
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        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazılarıyla" öğretiliyor
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        Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini öğreniyor.

        Usta öğretici Ömer Çaycı, derslerini daha eğlenceli hale getirmek için kamyon arkası yazılarından yararlanıyor.

        Çaycı, "Babam sağ olsun", "Baba yorgun", "Miras değil alın teri", "Sana gelmediğim gün sanayiye gittiğim gündür", "Hayaller de güzeldi yaşanabilseydi", "Hayat biter yol bitmez", "Aşık isen vur saza şoför isen bas gaza", "Sevene can feda sevmeyene elveda" gibi sözleri kullanarak kursiyerlerin işaret dilini daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Taşova, AA muhabirine, kursiyerlere işaret dilini kamyon arkası yazılarla öğretmeye çalıştıklarını dile getirerek, bunun öğrencileri daha kolay motive ettiğini söyledi.

        Kursiyerlerden Vahdettin Akgün ise işitme engellilerle iletişim kurmanın inceliklerini öğrenmeye çalıştıklarını belirterek, "Çalıştığım yere gelenlerle iletişim kurmak benim için çok önemli. O yüzden bu eğitimi almak istiyorum. Eğitim çok keyifli. Günlük hayatın içinde gördüğümüz şeyleri de öğreniyoruz. Örneğin araç arkasındaki yazıların işaret diliyle nasıl ifade edildiğini öğrendik. Böyle öğrenince ilgimizi çekiyor, sıkıcı olmuyor, dikkatimiz dağılmıyor." ifadesini kullandı.

        Defne Nur Tiryaki ise işaret dilini kamyon arkası yazılarla öğrenmenin dersleri daha keyifli hale getirdiğini, daha fazla akılda kalıcı olduğunu kaydetti.

        Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'ndeki işaret dili kursu, 120 saat sürecek.

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