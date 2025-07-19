Amasya'da çıkan yangında 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya Merzifon Havalimanı yolunda Muharrem S'ye ait ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede, bölgede anız bulunan tarım arazisine de yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
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