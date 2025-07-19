Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da çıkan yangında 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da çıkan yangında 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Amasya Merzifon Havalimanı yolunda Muharrem S'ye ait ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede, bölgede anız bulunan tarım arazisine de yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazıl...
        Amasya'da halk eğitimi merkezindeki kursta işaret dili "kamyon arkası yazıl...
        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride...
        Gürel çifti, karşılıklı hoşgörü ve sevgi ile evliliklerinde 60 yılı geride...
        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması ka...
        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması ka...
        Amasya'da, 3 kadının saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
        Amasya'da, 3 kadının saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
        Amasya'da Mera Komisyon Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Mera Komisyon Toplantısı yapıldı
        LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden Kaymakam Karaaslan'a ziyaret
        LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden Kaymakam Karaaslan'a ziyaret