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        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması kamerada

        Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:29
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        Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması kamerada
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        Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde İ.K.A'nın kullandığı 05 AAT 396 plakalı otomobil, F.H.Y. idaresindeki 14 BH 293 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan 14 BH 293 plakalı otomobil, bir gelinlikçinin vitrin camına çarptı.

        Kazada araçlarda hasar oluştu, iş yerinin vitrin camı kırıldı.

        Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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