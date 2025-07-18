Amasya'da çarpışan iki araçtan birinin iş yerinin vitrin camına çarpması kamerada
Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde İ.K.A'nın kullandığı 05 AAT 396 plakalı otomobil, F.H.Y. idaresindeki 14 BH 293 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan 14 BH 293 plakalı otomobil, bir gelinlikçinin vitrin camına çarptı.
Kazada araçlarda hasar oluştu, iş yerinin vitrin camı kırıldı.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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