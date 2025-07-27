GÜNCELLEME - Amasya'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü

Merzifon ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kereste deposu ve bitişiğindeki bağ evinde maddi hasar oluştu.

Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

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