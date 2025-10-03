Habertürk
Habertürk
        Göynücek'te yaşlılar ziyaret edildi

        Göynücek'te yaşlılar ziyaret edildi

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Sığırçayı Köyü'nde yaşayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:09
        Göynücek'te yaşlılar ziyaret edildi
        Amasya’nınGöynücek ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Sığırçayı Köyü’nde yaşayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

        Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, köydeki çeşitli haneleri ziyaret ederek yaşlı bireylerle bir araya geldi.

        Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Demirgül, devlet olarak daima yaşlıların yanında olduklarını söyledi.

        Ziyaret sırasında Göynücek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mahmut Akbulut, İlçe Özel İdare Müdürü Tuncay Şahin ve Sığırçayı Köyü Muhtarı Mesut Çatal da hazır bulundu.

