        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Giriş: 08.10.2025 - 17:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:05
        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ö.I. idaresindeki 03 EC 598 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolunun Sarımeşe mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

