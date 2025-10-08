Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.I. idaresindeki 03 EC 598 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolunun Sarımeşe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
