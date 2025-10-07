Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da "Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Amasya Otizmli Çocuklar ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Amasya İl Müftülüğü iş birliğiyle "Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:57
        Sultan II. Bayezid Caminin bahçesindeki serginin açılışında konuşan, dernek Başkanı İbrahim Kurt, Amasya’da birçok ilki hayata geçirdiklerini belirterek,

        "Yüzme eğitimi, hareket etkinlikleri gibi konularda bir çok ilklere öncülük ettik. Yaz döneminde çocuklarımızı camilerle buluşturduk ve bunu farklı bir boyuta taşıyarak, Camiler Haftası’nda Türkiye’de bir ilk olan ‘Otizmli Çocukların Gözünden Camiler’ temalı sergiyi düzenledik" diye konuştu.

        Sergi, 3 gün açık kalacak

