Amasya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Geydoğan köyünde anız yangını çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
