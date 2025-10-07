Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
–Taşova ilçesinde hareket halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Y.T idaresindeki 55 ARJ 650 plakalı otomobil, Taşova ilçesi Destek köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Sürücünün otomobilden dumanların çıktığını fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında ölen ve yaralanan olmaz iken otomobil kullanılamaz hale geldi.
