Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangında ölen ve yaralanan olmaz iken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Y.T idaresindeki 55 ARJ 650 plakalı otomobil, Taşova ilçesi Destek köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

