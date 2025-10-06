Amasya'da bağ evine giren yılan yakalanarak doğaya salındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Faravga mevkisinde bir bağ evine giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bağ evine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
