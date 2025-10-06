Amasya'da mantar üretimi fizibilitesi yapıldı

AmasyaGökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mantar üretim atölyesinde fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen çalışmalar, "İyi Tarım, İyi Gelecek" projesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Birimi tarafından yapıldı.

Projenin kabul edilmesi halinde, okul bünyesindeki atölyede istiridye mantarı üretiminde iyi tarım uygulamaları esas alınarak üretim yapılması hedefleniyor.

Yetkililer ise, yapılacak üretimle hem öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimine katkı sağlanacağını hem de bölge tarımına sürdürülebilir ve çevre dostu bir model kazandırılacağını belirtti.