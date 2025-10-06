Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Amasya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
E.O. idaresindeki 60 ADE 385 plakalı motosiklet, Amasya 12 Haziran Stadyumu mevkisindeki köprü girişinde B.K.'nın kullandığı 05 ADR 634 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin yola savrulması yer alıyor.
