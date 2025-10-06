Habertürk
        Amasya Haberleri

        Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:39
        Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        E.O. idaresindeki 60 ADE 385 plakalı motosiklet, Amasya 12 Haziran Stadyumu mevkisindeki köprü girişinde B.K.'nın kullandığı 05 ADR 634 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan 2 çocuk yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin yola savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

