Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Amasya Üniversitesi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Serdal Benli, dünyanın gözü önünde yaşanan bu durum karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirtti.

Soykırımcı İsrail’in tanklarının, uçaklarının, bombalarının Gazze'yi teslim alamayacağını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Gazze teslim olmadı, Gazze eğilmedi. Her gün yıkıntılar arasından yükselen çocuk çığlıkları, annelerin ağıtları ve toprağa düşen şehit kanları, insanı kendinden utandıran açlık sahneleri ve ölümler. Bütün bunlar insanlığın vicdanına kazındı. Artık kimse 'duymadım' diyemez, kimse 'haberim yoktu' bahanesine sığınamaz. Çünkü Gazze’nin feryadı sınırları aştı, dillere, meydanlara, sokaklara taştı. Aksa Tufanı, sadece bir direniş hamlesi değil, aynı zamanda insanlığın uyanışıdır. Bugün Roma’dan, Madrid’den, Berlin’den, İstanbul’dan yükselen ses Gazze’nin sesiyle birleşiyor."