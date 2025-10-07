Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

        Amasya'da bir köy okulunda öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da bir köy okulunda öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında, merkeze bağlı Kayabaşı Köyü Şehit Veysel Aslan İlk ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bir araya geldi.

        Öğrenciler daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekti.

        Okul Müdürü Melike Dişli, Filistin'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi.

        Etkinlik sayesinde öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Dişli, "Bugün okulumuzda 150 öğrencimizle birlikte Filistin'e destek yürüyüşü yaptık. Çocuklarımız üzerinde bir farkındalık oluşsun, bu zulüm sona ersin diye. Filistin'in her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Onların acısı bizim de acımız. Katil İsrail'i kınıyoruz. Çocuklarımız da inşallah bu bilinçle yetişiyorlar" diye konuştu.

        4. Sınıf öğrencisi Nisanur Çaylıoğlu ise "Ben Filistin'deki çocukların bombalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Onların da okula gitmesi, onların da eğitim hakkı olması, onların da insanlar gibi yemek yemesi, zor durumda kalmamasını istiyorum. Bebeklerin ölmesini, çocuklara başka kötü şeyler yapılmasını istemiyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler" adlı fotoğraf sergisi...
        Amasya'da "Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler" adlı fotoğraf sergisi...
        Gümüşhacıköy'de öğrenciler sağlık için adım attı
        Gümüşhacıköy'de öğrenciler sağlık için adım attı
        Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet devrildi;...
        Otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet devrildi;...
        Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı