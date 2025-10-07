Habertürk
        Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de öğrenciler sağlık için adım attı

        Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:40 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:40
        Gümüşhacıköy'de öğrenciler sağlık için adım attı
        Gümüşhacıköy’de “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Gümüşhacıköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, okuldan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılan öğrencilere yürüyüşün ardından Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından sağlıklı yaşamın önemi ve düzenli fiziksel aktivitenin faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ayrıca sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında hazırlanan broşürler dağıtıldı.

        Gümüşhacıköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru, etkinliğin amacının toplumda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir yaşam için her gün en az 30 dakika yürüyüş yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızda bu bilinci küçük yaşta kazandırmak istiyoruz.” dedi.

