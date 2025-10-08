Amasya'da bir minibüste 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltına alınan sürücü ile yanında bulunan 1 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

