Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi

Okul yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik eden Katipoğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerde yardımlaşma, empati ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Katipoğlu, kermes alanında öğrenciler tarafından hazırlanan yemek stantlarını gezerek onlarla sohbet etti.

Öğrenciler tarafından düzenlenen kermes, Filistin’de yaşanan insani drama karşı farkındalık oluşturmak ve mazlumlara yardım eli uzatmak amacıyla yapıldı.

