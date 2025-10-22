Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Hamamözü'nde öğrencilere, kuduz farkındalık eğitimi verildi

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, kuduz hastalığına dikkat çekmek ve korunma bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamamözü'nde öğrencilere, kuduz farkındalık eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’nın Hamamözü ilçesinde, kuduz hastalığına dikkat çekmek ve korunma bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Hamamözü Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Emirhan Akkaya, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitimde, kuduz hastalığının tanımı, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken müdahalenin önemi hakkında bilgi verdi.

        Dr. Akkaya, özellikle kırsal bölgelerde hayvan ısırıklarının ardından sağlık kuruluşlarına zamanında başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak,

        “Kuduz, ölümcül ama tamamen önlenebilir bir hastalıktır. Bilinçli davranarak hem kendimizi hem çevremizi koruyabiliriz.” dedi.

        Eğitim süresince öğrencilere görsel sunumlar eşliğinde bilgi aktarılırken, kuduzla ilgili doğru bilinen yanlışlar da tartışıldı.

        Program sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanarak bilgilendirici materyaller paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Amasya'da ortaokul öğrencileri Gazze için kermes düzendi
        Amasya'da ortaokul öğrencileri Gazze için kermes düzendi
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kaymakam Karaaslan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
        Kaymakam Karaaslan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
        Amasya'da Filistin'e destek için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlend...
        Amasya'da Filistin'e destek için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlend...
        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
        Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi
        Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi