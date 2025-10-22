Hamamözü'nde öğrencilere, kuduz farkındalık eğitimi verildi

Eğitim süresince öğrencilere görsel sunumlar eşliğinde bilgi aktarılırken, kuduzla ilgili doğru bilinen yanlışlar da tartışıldı.

“Kuduz, ölümcül ama tamamen önlenebilir bir hastalıktır. Bilinçli davranarak hem kendimizi hem çevremizi koruyabiliriz.” dedi.

Hamamözü Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Emirhan Akkaya, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitimde, kuduz hastalığının tanımı, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken müdahalenin önemi hakkında bilgi verdi.

