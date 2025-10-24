Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor

        Amasya'da Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kursiyer kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkı için kışlık giysi hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kursiyer kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkı için kışlık giysi hazırlıyor.

        El sanatları öğretmeni ile 20 kursiyer kadın tarafından iki aylık sürede battaniye, atkı, eldiven, gömlek, bluz, çocuk takımları, nevresim, havlu gibi 500 parça giysi ve eşya üretildi.

        Hazırlanan giysiler ve eşyalar, Gazze'ye gönderilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilecek.

        Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci, AA muhabirine, Filistin ve Gazze halkına yaklaşan kış şartlarında destek olabilmek, yanlarında olduklarını göstermek amacıyla üretime başladıklarını söyledi.

        Öğretmen ve 20 kursiyerin Filistin ve Gazze'deki insanların kış şartlarını daha iyi geçirmeleri için kıyafet ürettiğini anlatan Kalleci, "Bu kıyafetler sadece bir kumaş parçasından ibaret değil, içerisinde sevgi, dayanışma ve insanlık duygusu barındıran umut ışığıdır. Filistin ve Gazze halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu güzel çalışmadan dolayı öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kurs öğretmeni Hatice Erdem ise soykırıma maruz kalan Gazze halkı için büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak saldırıların durması için dua ettiklerini dile getirdi.

        Filistin ve Gazze'de yaşananların kendilerini çok etkilediğini belirten Erdem, "Oradaki kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye bir çaba içine girdik. Kursiyerlerimizle, 'Onlara hangi katkıda bulunabiliriz?' diyerek kıyafet, nevresim, yorgan tarzı ürünler hazırladık." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
        Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para...
        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para...
        Amasya'da yerli ve milli vezir kenevir türünün hasadı başladı
        Amasya'da yerli ve milli vezir kenevir türünün hasadı başladı
        Amasya'da lise öğrencileri Gazze için kermes düzenledi
        Amasya'da lise öğrencileri Gazze için kermes düzenledi
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, Kaymakam Arslan'ı ziyaret etti
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, Kaymakam Arslan'ı ziyaret etti