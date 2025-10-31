Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da meslek lisesi öğrencileri Gazze'ye destek için kermes düzenledi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:44
        
        Amasya'da Gazze'ye destek amacıyla İlduş Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kermes düzenlendi.

        Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, yiyecek ile öğrencilerin bezlerden yaptığı bebekler satışa sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye "merhamet köprüsü" kurduklarını vurgulayan Katipoğlu, yapılacak çalışmalarla Gazze'deki kardeşlerine bir nebze olsun yardımda bulunmak istediklerini kaydetti.

        Öğrencilerden 16 yaşındaki Fatma Nisa Karabacak ise okullarında Gazze için kermes düzenlediklerini dile getirerek, "Çocuk gelişimi bölümü olarak Gazze için bebek yaptık arkadaşlarımızla. Bu bebekler oradaki annelerimize ve diğer çocuklara umut olacak." dedi.

        Kermesten elde edilecek gelir, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Gazze yararına kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

