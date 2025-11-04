Amasya'da organ bağışı bilgilendirme standı açıldı

“Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Hastane girişinde kurulan stantta vatandaşlara ve hastane personeline organ bağışının önemi anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, üzerinde organ bağışıyla ilgili anlamlı mesajların yer aldığı ikramlar dağıtıldı ve gönüllü vatandaşlardan organ bağışı başvuruları alındı.

Hastane personeli de organ bağışına dikkat çekmek için üzerinde “can ol” yazılı tişörtler giydi.