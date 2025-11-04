Amasya'da Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ev ziyaretleri başladı
Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında gebelere yönelik ev ziyaretleri başladı.
Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında gebelere yönelik ev ziyaretleri başladı.
Uygulama ile gebelere doğum öncesi ve sonrası süreçlerde rehberlik edilmesi, bilinçli doğumun teşvik edilmesi ile anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.
Sağlık ekipleri tarafından yürütülen ziyaretlerde anne adaylarına bilgilendirme ve destek sağlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.