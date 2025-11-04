Amasya'da Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ev ziyaretleri başladı

Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında gebelere yönelik ev ziyaretleri başladı.

Uygulama ile gebelere doğum öncesi ve sonrası süreçlerde rehberlik edilmesi, bilinçli doğumun teşvik edilmesi ile anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen ziyaretlerde anne adaylarına bilgilendirme ve destek sağlanıyor.