HSK ve Yargıtay üyeleri Merzifon Adliyesi'ni ziyaret etti
Hakimlerve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri Hakan Yüksel ve Cengiz Aydemir, Yargıtay Üyeleri Murat Pala, Çetin Durak, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşat Serbes, Merzifon Adliyesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
HSK ve Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ile birlikte ilçede görev yapan hakim ve savcıları ziyaret etti.
Ziyarette, Merzifon Adliyesi’nde yürütülen adli çalışmalar görüşüldü. Heyet, hem işleyiş hem de adli süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, güncel uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Adliyenin şeref defterinin imzalanmasının ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.
Ziyarette, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Adalet Komisyon Başkanı Ömer Yoldaş da hazır bulundu.
