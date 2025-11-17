Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da şehitler için fidan dikildi

        Amasya'da "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:40
        Amasya'da şehitler için fidan dikildi
        Amasya’da “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” projesi kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, il emniyet müdürlüğü personelleri, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Etkinlikte, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

