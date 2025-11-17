Amasya'da şehitler için fidan dikildi

Amasya’da “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” projesi kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, il emniyet müdürlüğü personelleri, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.