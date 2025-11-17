Amasya'da iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Amasya'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İpekköy Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan çıkan alevler kısa sürede büyüyünce bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
