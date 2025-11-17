Habertürk
        Amasya'da Kültürel Peyzajlar Kongresi gerçekleştirildi

        Amasya'da Kültürel Peyzajlar Kongresi gerçekleştirildi

        AmasyaÜniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Kültürel Peyzajlar Kongresi düzenlendi.

        Giriş: 17.11.2025 - 18:46 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:46
        Amasya'da Kültürel Peyzajlar Kongresi gerçekleştirildi
        AmasyaÜniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Kültürel Peyzajlar Kongresi düzenlendi.

        Milli Hâkimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, sergi açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları, müzik dinletisi ve “Kent ve Sanat” temalı panelle devam etti.

        Etkinlikte, sürdürülebilir gelişme anlayışı çerçevesinde kültürel mirasın korunması, kent ve sanat ilişkisi ile peyzaj değerlerinin geleceğe aktarılması konuları ele alındı.

        Katılımcılar, kongrenin bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturma açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

        Programa; Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

