Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Yeni Mahalle Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların can, mal güvenliği ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Vatandaş odaklı güvenlik yaklaşımının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini dile getiren Karaaslan, "Emniyet birimleri, muhtarlık ve ilgili kurum temsilcileri ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip, bölgedeki güvenlik uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik toplantılarımız devam ediyor. Mahallelerimizin, ilçemizin güvenliği için koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.