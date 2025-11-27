Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki A.G.K. ve D.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

