Suluova'da Türkiye Sakatlar Derneği'nin yeni ofisi hizmete açıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi’nin yeni ofisi hizmete açıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam açılışta yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumun diğer bireyleri gibi özel ve değerli olduğunu söyledi.

Yeni ofisin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Gürçam, “Tüm engelli kardeşlerimiz toplumun diğer bireyleri gibi özel ve değerli insanlardır. Onları sosyal hayata kazandırmak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve yaşama kalitelerini arttırmak sadece kamunun değil tüm toplumun ortak görevidir.” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz ise yasalar ve kanunlar çerçevesinde engelli bireylerin haklarını korumaya ve kollamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını aktaran Semiz, şöyle konuştu:

“Kimimiz doğuştan, kimimiz iş kazalarıyla, kimimiz trafik kazalarıyla, kimimiz ise yanlış tedavi sonucu engelli olmuştur. Ancak sebebi ne olursa olsun, bizler hayatın içinde eşit birer birey olarak var olmayı, üretmeyi ve katkı sağlamayı istiyoruz. Engellilerimizin toplumda hak ettiği yeri alabilmeleri için dernek olarak değerli iş insanlarımıza, değerli ilçe esnaflarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza giderek temin ettiğimiz akülü ve tekerlekli sandalyeleri çok sayıda engellimizle buluşturarak onları evlerinden çıkarıp topluma kazandırmak adına aracı olduk.”