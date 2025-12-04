Taşova Belediye Başkanı Özlap'dan engellilere ziyaret

Amasya’nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özlap, engelli bireyleri dernek binalarında ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Özlap, her zaman engelli vatandaşların ve ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelliler gününün sadece bir farkındalık günü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özlap, şöyle konuştu:

“Her zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda ilçemizde engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak adına da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelliler günü sadece bir farkındalık günü değildir, dayanışma, anlayış ve birlikte güçlü olma günüdür.”

Dernek Başkanı Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Özlap’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.