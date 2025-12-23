Habertürk
Habertürk
        Amasya Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Amasya'da kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tescilli bir kültür varlığı olan Merzifon Kızlar Mektebi, Bakanlığımız yatırımıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinin ardından kütüphane olarak şehrimize kazandırıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:55
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Amasya'da kütüphane açılışında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tescilli bir kültür varlığı olan Merzifon Kızlar Mektebi, Bakanlığımız yatırımıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinin ardından kütüphane olarak şehrimize kazandırıldı." dedi.

        Bakan Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ettirilen 160 yıllık Kızlar Mektebi binasının halk kütüphanesine dönüştürülmesinin ardından düzenlenen açılışa katıldı.

        Ersoy, açılış programında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin, şehirlerin hafızasını geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu belirtti.

        Bu anlayışla ülkenin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneleri inşa ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

        "Mevcut yapılarımızı güçlendiriyor, kütüphaneleri kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekanlar olmanın yanında aynı zamanda toplumsal gelişimin merkezine dönüştürüyoruz. Bu doğrultuda 'yaşayan kütüphane' ve 'üreten kütüphane' anlayışıyla yeni bir yaklaşım geliştirdik. Kütüphanelerimizi halkımızın sosyal, eğitsel, kültürel ve yaratıcı faaliyetlerine yön veren yapılar haline getirdik. Bakanlık olarak şu anda, ülke genelinde 1300'den fazla kütüphane ile hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Kütüphanelerimizi mekansal ve işlevsel olarak geliştirmeye, hizmet içeriklerini zenginleştirmeye devam ettikçe kullanım sayılarında ve kitap varlıklarında da tarihi rekorlar elde ediyoruz."

        Son 8 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını yaklaşık 325 bin metrekareden yaklaşık 800 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 94 binden 150 bine yükselttiklerini anlatan Ersoy, "2025 yılında üye sayımızı 7,6 milyona, kitap sayımızı ise 26,4 milyon adete çıkarttık. Şunu da belirtmek isterim ki, son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. 92 kütüphanemizin yeniden yapılandırma, sıfırdan inşası ve restorasyonuna ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

        - Tarihi yapı artık kütüphane olarak hizmet verecek

        " Bugün Merzifon'da açtığımız bu kütüphane, tam da bu ulusal dönüşüm vizyonunun önemli bir halkasıdır" diyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

        "Uzun yıllar boyunca 300 metrekarelik kiralık bir binada hizmet veren Merzifon İlçe Halk Kütüphanemizin, artık bu tarihi ve kimlikli yapıda hizmet verecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tescilli bir kültür varlığı olan Merzifon Kızlar Mektebi, Bakanlığımız yatırımıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinin ardından kütüphane olarak şehrimize kazandırıldı."

        Yeni kütüphanenin 4 katlı yapısı, yaklaşık 1800 metrekarelik kullanım alanı, 80 bin kitaplık koleksiyon kapasitesi ve 425 kişilik oturma düzeniyle Merzifon'un kültür altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

        "0-3 yaş bebek bölümü, 4-6 yaş ve 7-14 yaş çocuk bölümleri, yetişkin okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salon, engelli bireyler için erişilebilir hizmet alanları, iki etkinlik atölyesi, grup çalışma odaları ve eğitim sınıfı ile burası artık Merzifon'un yeni yaşam merkezlerinden biri olacaktır. Bu yapı sadece bir kütüphane değildir. Burası, çocuklarımızın hayal kurmayı öğreneceği, gençlerimizin araştırmalarını geliştireceği, yetişkinlerimizin kendilerini yenileyeceği, sanattan bilime kadar farklı alanlarda yenilikçi fikirlerin filizleneceği bir üretim ve fikir merkezidir. Bu nedenle bugün attığımız adım sadece kültürel bir yatırım değil, aynı zamanda Merzifon'un sosyal, eğitsel ve ekonomik geleceğine yapılan güçlü bir katkıdır."

        Ülke genelinde halk kütüphanelerinde yaşanan büyük dönüşümün bir parçasının da dijitalleşme olduğunun altını çizen Ersoy,"Milli Dijital Kütüphane Projesi ile milyonlarca kaynağı erişilebilir hale getiriyor, yapay zeka temelli kütüphane asistanlarıyla bilgiye erişim kolaylığını artırıyoruz. İnşallah Merzifon İlçe Halk Kütüphanemizi de bu yeniliklere entegre edeceğiz. Bu değerli eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, mülki idarelerimize, yerel yöneticilerimize, yüklenici firmalara ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

