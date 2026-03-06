Hamamözü'nde Yeşilay muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Yeşilay Amasya Şubesi tarafından, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hamamözü ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim düzenlendi.



Programda muhtarlara tütün, alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı.



Eğitimde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanı Ebru Yılmaz tarafından bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri, erken müdahale yöntemleri ve bağımlı bireylerin tedavi süreçlerine yönlendirilmesi hakkında bilgi paylaşıldı.



Muhtarların mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olduğuna dikkati çekilen eğitimde, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve doğru yönlendirmenin önemini vurgulandı.







