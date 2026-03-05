Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da 150 yıldan fazla geçmişi olan "sepet sallama" geleneği devam ediyor

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 150 yıldan fazla geçmişi bulunan ve bir ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 150 yıldan fazla geçmişi olan "sepet sallama" geleneği devam ediyor

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 150 yıldan fazla geçmişi bulunan ve bir ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya çalışılıyor.

        Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında iftardan sonra bir araya gelen çocuklar, davul zurna eşliğinde evleri dolaşarak büyüklerin verdiği hediyeleri topladı.

        Etkinliğe katılan çocuklar ve köy halkı, daha sonra köy meydanında davul zurna eşliğinde eğlendi.

        Köy halkından Ziya Ahmet Celep, ramazan ayının ortasında köylerinde "sepet sallama" etkinliğini yaptıklarını söyledi.

        Etkinlikle çocuklara gelenek ve göreneklerini aktarmayı, ramazan ayının sevincini ve bilincini yaşatmayı amaçladıklarını anlatan Celep, "Tam tarih olarak söyleyemiyorum ama bu geleneğimiz çok eski. Bizler de her yıl ramazan ayının ortasında sepet sallama geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

        Sepet sallama gecesinde verilen hediyelerin mevsimine göre değiştiğini dile getiren Celep, "Eğer mevsim yaz ise şeker, yumurta, çikolata, belli parçalarda arpa, buğday, bulgur ve aşlık, kış döneminde ise şeker ve meyveler verilir. Önemli olan çocukları sevindirmek ve ramazan bilincini yaşatmak. Biz ve çocuklarımız yaşadığı sürece bu gelenek yaşayacak." diye konuştu.

        Ortaokul öğrencisi Feyza Ören ise sepet sallama etkinliğine katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, çeşitli hediyeler aldıklarını kaydetti.

        Çocuklardan Muhammet Miraç Bektaş ise ramazan ayının iyiliği, dostluğu ve barışı simgelediğini belirterek, "Sepet sallama etkinliğinde bizlere çeşitli hediyeler veriyor. Dünyada savaşlar olmasın, çocuklar, insanlar ölmesin. Ramazan mutluluk ve barış olsun, kültürler olsun." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Taşova Kaymakamı Kartal, çocuklarla iftar yaptı
        Taşova Kaymakamı Kartal, çocuklarla iftar yaptı
        10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü
        10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü
        Amasya'da minibüs tarlaya uçtu; 8 yaralı
        Amasya'da minibüs tarlaya uçtu; 8 yaralı
        10 gün önce doğum yapan kadın kalbine yenildi
        10 gün önce doğum yapan kadın kalbine yenildi
        Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı
        Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı
        Muhasebe Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Karaaslan'a ziyaret
        Muhasebe Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Karaaslan'a ziyaret