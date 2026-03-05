Canlı
        Amasya Haberleri

        Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı

        Amasya'da panelvanın yoldan çıkıp tarlaya savrulması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:43
        Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı

        Amasya'da panelvanın yoldan çıkıp tarlaya savrulması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D.B.'nin kullandığı 58 NE 644 plakalı panelvan, Göynücek-Amasya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savuruldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

