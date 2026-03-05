Amasya'da panelvan yoldan çıkıp tarlaya savruldu, 8 kişi yaralandı

Amasya'da panelvanın yoldan çıkıp tarlaya savrulması sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D.B.'nin kullandığı 58 NE 644 plakalı panelvan, Göynücek-Amasya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savuruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

