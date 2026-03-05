Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık almak için maniler söyledi

        Amasya'da bir anaokulunda çocuklara ramazan ruhunu yaşatmak için yapılan etkinlikte, davul eşliğinde mani söyleyen çocuklar harçlık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık almak için maniler söyledi

        Amasya'da bir anaokulunda çocuklara ramazan ruhunu yaşatmak için yapılan etkinlikte, davul eşliğinde mani söyleyen çocuklar harçlık topladı.

        Zübeyde Hanım Anaokulu, öğrencilerine ramazanın paylaşma ayı olduğunu öğretmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kez minikler ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alabilmek için harekete geçti.

        Folklorik kıyafetler giyen öğrenciler, davul çalan öğretmenleri eşliğinde ilk olarak Okul Müdürü Fatih Güven'i ziyaret ederek maniler seslendirdi.

        Okulda harçlık topladıktan sonra esnafı ziyaret eden öğrenciler, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde mani söyleyerek vatandaşlardan harçlıklarını aldı.

        Etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerinden 6 yaşındaki Zeynep Aytaç, "Öğretmenimiz davul çaldı, biz mani söyledik. Bahşiş topladık. İhtiyaç sahiplerine bayramlık alacağız." dedi.

        Velilerden Güler Er ise çocukların anlamlı, eski ramazanları anımsatan bir etkinlik yaptıklarını ifade etti.

        Öğrencilere harçlık veren Naim Deliktaş ise "Çocuklar burada maniler söylediler bize. Şadırvanda bizi hoş karşıladılar. Biz de onlara harçlık verdik. Çocuklarımıza hediye olsun diye. Hayırlı ramazanlar dilediler, biz de onlara hayırlı ramazan diledik. Ramazanı öğrenebiliyorlar ne güzel, ne mutlu çocuklarımıza." diye konuştu.

        Öğretmenlerin de destek verdiği etkinlik sonunda toplanan paralarla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi
        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi
        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...