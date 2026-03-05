Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 09:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Arslan, beraberindekilerle Kızılcaören ve Tepe köylerini ziyaret etti.

        Arslan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı