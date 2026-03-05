Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Arslan, beraberindekilerle Kızılcaören ve Tepe köylerini ziyaret etti. Arslan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

