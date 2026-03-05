Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi

Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Öğretmenevinde kurulan stantta kanser, organ bağışı, gebe okulu, çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı menopoz okulu konularında bilgilendirilme gerçekleştirildi. Ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlara ramazan ayında sağlıklı beslenme de anlatıldı. Sağlık ekiplerinin vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

