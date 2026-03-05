Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi

        Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi

        Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Öğretmenevinde kurulan stantta kanser, organ bağışı, gebe okulu, çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı menopoz okulu konularında bilgilendirilme gerçekleştirildi.

        Ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlara ramazan ayında sağlıklı beslenme de anlatıldı.

        Sağlık ekiplerinin vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...