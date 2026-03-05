Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Namık Kemal Ortaokulu, Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu, Mehmet Çelebi Ortaokulu ve Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilere ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı, yardımlaşma faaliyetleri, kültürel paylaşımlar ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, gönülleri birbirine yaklaştıran bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

        Eğitim kurumlarında yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin öğrencilerin yalnızca bilgiyle değil, değerlerle de donatılmasını hedeflediğine işaret eden Yozgat, şunları kaydetti:

        "Okullarımızda gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz paylaşmanın, dayanışmanın ve sorumluluk almanın önemini yaşayarak öğrenmektedir. Bu çalışmalar empati becerilerini geliştiren, toplumsal duyarlılığı artıran ve milli manevi değerlerimizi içselleştirmelerini sağlayan kapsamlı eğitim sürecinin parçasıdır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem akademik hem de ahlaki yönden güçlü bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bu anlamlı sürece katkı sunan tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı ve bereketli bir ramazan diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi
        Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi
        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Amasya'da orman çöplüğe dönüştü: "Bu toprakları piyangodan kazanmadık"
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom