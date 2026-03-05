Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla atık elektronik malzemelerden "Dijital Ucube" heykeli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:51
        Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Kaymakamlık önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’ndaki kortej yürüyüşüyle sona erdi.


        Yürüyüşe Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Daha sonra 2026 Bağımsızlık Yılı çerçevesinde dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

        Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi metal atölyesinde öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan heykel, bilgisayar devreleri, ekranlar ve klavye parçalarından oluştu.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda, özellikle de dijital bağımlılıkla ilgili seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda okullarımızdaki dijital atıkları toplayarak insanları esaret altına alan teknolojiyi böyle bir eserle sembolleştirdik. Bu eser, insanın teknolojiye nasıl esir olduğunu gösteren bir 'ucube' olarak tasarlandı. Çocuklarımıza bu eserle, teknolojinin bilinçsiz kullanımının insanı nasıl esir alabileceğini göstereceğiz. Bu eser, Gümüşhacıköy’ümüze kalıcı olarak sergilenecek." dedi.

        Yeşilay Gümüşhacıköy temsilcisi İsa Altundaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026 yılının "Bağımlılık Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmada önem taşıdığını kaydetti.


        Törende ayrıca, sosyal medya kullanmayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Duman, Bağdat Su Bal ve Elif Duman’a ödülleri Kaymakam Güneş tarafından verildi.

