Muhasebe Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Karaaslan'a ziyaret
Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Merzifon İlçe Temsilciliği üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Karaaslan, ziyarette ilçe temsilcisi Serhat Çimen ve üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyarette, mali müşavirlik mesleğinin ekonomik hayatın düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde işlemesine sunduğu katkılar, sorumlulukları ve faaliyetleri değerlendirildi.
Karaaslan, Muhasebe Haftası dolayısıyla tüm mali müşavirlerin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.
