        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan ile Belediye Başkanı Cihan Demir, iftar programında şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:47
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir tesiste düzenlenen iftarda Kaymakam Arslan ile Demir, ailelerle ilgilenerek sohbet etti.


        Şehitlerin emaneti olan aileleri ve geleceğin teminatı olan çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Arslan, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

