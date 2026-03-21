Amasya Valisi Bakan'dan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bayram ziyareti

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan askerlerle bayramlaştı.



Vali Bakan, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyarette bulundu.



Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin tarafından karşılanan Bakan, askerlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.



Askeri personelin gösterdiği fedakarlık, cesaret ve yüksek görev bilincinin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve vatan sevgisini daha pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.







