Merzifon'da bayramlaşma programı düzenlendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Karaaslan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek, "Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.
