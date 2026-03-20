        Suluova'da öksüz ve yetim çocuklara çalışma masası ve sandalye verildi

        Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen, "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim öğrencilere bayram hediyesi olarak çalışma masası ve sandalye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı yazılı açıklamada, her bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuk ve aileleri sevindirmek, devletin yanlarında olduğunu göstermek amacıyla maddi ve manevi desteklerde bulunarak çifte bayram sevinci yaşatmaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Hayata geçirdikleri "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim olan örgün eğitim çağındaki çocukların belirlenmesi amacıyla SYDV tarafından tespit yapıldığını belirten Gürçam, bu kapsamdaki öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını dile getirdi.

        Öğrencileri ziyaret ederek bayram hediyelerini verip bayramlarını kutladıklarını vurgulayan Gürçam, çalışma masa ve sandalyesine ihtiyacı olan çocukları bayram öncesi mutlu ederek hayallerine destek olmayı arzuladıklarını anlattı.


        Çocuklara anne veya babalarının hayatta olmamasını unutturmanın, eksikliklerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Gürçam, "Ancak onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak, eğitim süreçlerine katkı sağlamak, devletin yanlarında olduğunu hissettirmek projenin birinci önceliğidir." dedi.


        Hayatlarında yeterince eksiklik yaşayan çocukların çalışma masa ve sandalyelerinin olmamasının akademik başarılarını olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Gürçam, "Projemiz ile bu eksikliğin tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim çağındaki çocuklarımız çalışma masalarında çoğu zaman ders çalışsalar da kimi zaman geleceklerine dönük hayaller kurar. O masalarda kurulan hayallere devletin sıcak yüzü ile ortak olmak, başarılarına destek olmak projenin diğer bir hedefidir." ifadelerini kullandı.

        Gürçam, proje kapsamında ilk etapta tespiti yapılan 12 öksüz ve yetim çocuğa çalışma masası ile sandalyenin hediye edildiğini, yeni ihtiyaçların tespit edilmesi halinde ise onlara da verileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        "Sevgilimden!"
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Amasya'da bayram önlemleri kapsamında trafikte ağır taşıtlara kısıtlama get...
        Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde bayram namazı kılındı
        Göynücek'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        GÜNCELLEME - Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
